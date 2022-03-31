Дружина Олександра Лукашенка практично ніколи не з'являлася на публіці.

Президент Білорусі Александ Лукашенко, як і його російський колега Володимир Путін, тримає своє особисте життя далеко від очей виборців і журналістів. Проте деякі відомості про те, ким є дружина білоруського політика в ЗМІ збереглися.

Дружина Олександра Лукашенка-біографія

Офіційно Лукашенко був у шлюбі один раз. Його дружину звали Галина Желнерович.

Хоча "був у шлюбі" - формулювання досить неточне, адже фактично він не живе з Галиною вже багато років, але ось офіційно розлучення пара так і не оформила.

Желнерович народилася в 1955 році в звичайній білоруській родині. З майбутнім президентом Галина познайомилася в селі Рижковичі, де навчалася в школі.

Олександр і Галина настільки зблизилися, що вирішили разом вступати до Могилівського інституту на історичний факультет. Здобувши освіту, чоловік зробив пропозицію своїй коханій. У шлюбі у них народилися сини Віктор і Дмитро.

Відомо, що переїхавши в Могильов, Галина намагалася працювати в школі. Однак протрималася там всього три дні, і звільнилася через хворобу старшого сина.

Після якийсь час жінка працювала в дитячому садку, а в 1998 році стала головою відділу Могильовського облвиконкому з оздоровлення населення. Чим зараз займається екс - дружина Лукашенка-невідомо.

Як виглядає дружина Лукашенко

В одній з білоруських газет одного разу надрукували знімок, зроблений селі Рижковичі, звідки родом Галина. Там жінка доїть корову. За інформацією, наявною у відкритих джерелах, дана фотографія розлютила Лукашенка. Тоді Він наказав забрати у дружини корову, а навколо будинку звести високий паркан і поставити охорону.

Розлучення Лукашенко

Галина та Олександр вже давно не живуть разом. Більш того, жінка практично не з'являлася на публіці зі своїм іменитим чоловіком. В якості першої леді її бачили лише раз - в Ізраїлі в 1994 році, де вона супроводжувала його в ході робочої поїздки.

Причина розставання політика невідома, проте в 2020 році під час виборів ЦВК Білорусії оприлюднила дані декларації Галини як дружини кандидата в президенти. Це говорить про те, що шлюб офіційно так і не був розірваний.

Існує думка, що Галина ініціювала розставання з Олександром Лукашенком через його численні зради. Раніше УНІАН опублікував список жінок білоруського диктатора і показав як виглядають його ймовірні коханки.

Нагадаємо, по коханкам ходить не тільки Лукашенко, але і його російський колега. Путін лише одного разу був одружений, а ось коханок у нього було кілька.

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