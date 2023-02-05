Українська співачка Софія Ротару не висловлюється про повномасштабне вторгнення Росії в Україну, але при цьому показує в своїх соцмережах всі жахи війни і дякує ЗСУ за відбиті атаки ворога.
Тому, ймовірно, її зачіпає позиція деяких російських колег і їхня підтримка великої війни.
Так, росЗМІ пишуть, що від Ротару дісталося Ірині Аллегровій, яка всіляко підтримує злочинний режим Кремля і диктатора Володимира Путіна.
"Вона (Ротару, - УНІАН) оголосила Ірину своїм особистим ворогом. Це все через "СВО". Вони стали по різні боки барикад", - сказав інсайдер.
Він додав, що їхні стосунки остаточно завершилися після того, як путіністка Аллегрова відвідала поранених окупантів.
Що Ірина Аллегрова говорить про війну в Україні
Путіністка залишила РФ, але не перестала любити країну-терориста. Вона заявила, що підтримує кровожерну політику Кремля, а її від'їзд не говорить про підтримку України.
Також Аллегрова охоче співає про війну. Відомо, що нову пісню вона виконала на "Пісні року" і присвятила її окупантам, яких назвала "переможцями" і "героями".