5 грудня Росія знову вчинила терористичний акт.

Українська співачка Софія Ротару, яка після 24 лютого поводиться вкрай небагатослівно, відреагувала на масований ракетний обстріл 5 грудня. У себе в Instagram-блозі знаменитість опублікувала картинку з вдячністю протиповітряній обороні.

"Наша безмежна ППОдяка", - написано на зображенні з синьо-жовтим малюнком.

Зазначимо, що після 24 лютого Ротару якийсь час взагалі не коментувала повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Її директор заявляв, що вона нібито "аполітична особистість". Однак після цього Софія Михайлівна неодноразово публікувала у своєму блозі інформацію про жорстокі обстріли українських міст.

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Наприклад, була її реакція на трагедію в Кременчуці. Тоді удар по торговому центру з людьми забрав десятки життів. Також Софія Ротару і її внучка відреагували на обстріл Вінниці.

Варто відзначити, що в своїх публікація Ротару не говорить про те, що саме Росія - винуватець того, що на території України гинуть мирні люди.

Нагадаємо, онук Софії Ротару Анатолій Євдокименко ганебно намагався втекти з України на човні 7 березня. Його та подільників затримали. Нещодавно він дав перше за довгий час інтерв'ю, де розповів про свої плани на життя і назвав себе "кочівником".

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