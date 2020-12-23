Ротару молодіє на очах / instagram.com/sofiarotaru.official
Син знаменитої співачки Софії Ротару, продюсер Руслан Євдокименко опублікував в Instagram фотографію зі своєї зірковою мамою.
Читайте такожФанати запідозрили Меган Маркл у вагітності
На фото Ротару постала в червоній блузці і масивних золотих ланцюгах на шиї. Вона нанесла яскравий макіяж, а волосся поклала в акуратну зачіску. Варто відзначити, що на цьому фото 73-річна співачка зовсім не виглядає на свій вік. Таке відчуття, що вона молодіє на очах.
"Софія Михайлівна красуня", "Найкраща", "Наша королева", - написали фанати.
Ротару молодіє на очах / instagram.com/rus_evdokimenko
Інші новини УНІАН:
- Українська актриса оголила груди (фото)
- Дочку Олі Полякової жорстко розкритикували в мережі
- Настя Каменських показала новорічне фото зі своєю кращою подружкою
Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram