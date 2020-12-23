Співачка виглядає дуже молодо.

Син знаменитої співачки Софії Ротару, продюсер Руслан Євдокименко опублікував в Instagram фотографію зі своєї зірковою мамою.

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На фото Ротару постала в червоній блузці і масивних золотих ланцюгах на шиї. Вона нанесла яскравий макіяж, а волосся поклала в акуратну зачіску. Варто відзначити, що на цьому фото 73-річна співачка зовсім не виглядає на свій вік. Таке відчуття, що вона молодіє на очах.

"Софія Михайлівна красуня", "Найкраща", "Наша королева", - написали фанати.

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Автор: Діана Могилєвич