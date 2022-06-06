Група підтримує Україну в розв'язаній РФ війні.

Американська поп-рок-група Imagine Dragons дала концерт у Празі. Під час виконання однієї з пісень соліст Ден Рейнольдс взяв прапор України з рук харків'янки і підняв його на сцені.

Відповідне відео з'явилося в Telegram-каналі "Труха".

Зазначається, що жовто-синій прапор солісту передала харків'янка, мешканка зруйнованої окупантами Північної Салтівки. Музикант без роздумів взяв його і продовжив виступати.

Зазначимо, Imagine Dragons кілька разів виступали в Україні. Щоразу вони на сцені підіймали прапор України. З початку повномасштабної війни в Україні група Imagine Dragons підтримала нашу країну на благодійному марафоні Save Ukraine. Також вони скасували концерти в Росії.

Нагадаємо, раніше на концерті в Києві під час виконання пісні It's Time Рейнольдс співав, тримаючи в руках прапор України, на якому виднілося безліч написів.

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