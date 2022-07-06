Про таке фото мріють багато українок!

Українська співачка Олександра Заріцька подражнила прихильниць фотографією з улюбленцем мільйонів жінок, харизматичним і веселим главою Миколаївської ОВА Віталієм Кімом.

Виявляється, що співачка сфотографувалася з Кімом під час виступу для українських військових, які зараз обороняють Одесу і Миколаїв.

"Друзі, трохи новин з нашого культурного фронту. Вже можу про це розповісти. Днями вперше співала для наших військових, сміливих хлопців, які тримають оборону в Одесі та Миколаєві. Хочу сказати, що наші герої ЗСУ просто найкращі, і якщо я разом з групою можу підтримати їх таким чином, я буду співати для них ще і ще. Наш з вами спокій і мирне життя в їх руках. Тримаймось і будьмо поруч один з одним. Так переможемо", - підписала фото Заріцька.

Такий знімок викликав шквал емоцій у її шанувальників. Шанувальники подякували співачці за те, що вона підтримує українських військових, які щодня ризикують своїм життям, захищаючи нашу країну від російських окупантів.

Нагадаємо, раніше Віталій Кім розповів, чим знімає стрес і як дружина вплинула на його політичну кар'єру.

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