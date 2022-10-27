Дівчата продовжують спілкування, попри те, що Лорак зрадила Україну.

Українська співачка Слава Камінська, яка на початку війни поїхала з дітьми до Нідерландів, обмінялася люб'язностями з опальною зіркою Ані Лорак.

Так, Камінська запрем'єрила нову пісню "Божевільна", яку Лорак прорекламувала в інста-сторіз.

"З прем'єрою", - написала опальна співачка.

Камінська своєю чергою зробила репост цього "сторіз" і процитувала рядки з пісні Thekomakoma.

"Сонечко нас любе просто так. Сонечко любе правду і не любе брехні", - написала Слава, додавши червоне сердечко.

Нагадаємо, багато українських артистів засуджують Ані Лорак за мовчання про війну в Україні. Вони намагалися додзвонитися їй і просили, щоб вона розповіла правду, але та наполегливо продовжує мовчати, прикриваючись порадами Філіпа Кіркорова. Мовляв, він сказав їй думати на кілька років вперед.

І поки українські зірки, які підтримують рідну країну, відреклися від дружби з Лорак, Камінська обмінюється з нею люб'язностями. Крім того, ще зовсім недавно Камінська намагалася виправдати мовчання подруги, говоривши про те, що "музика поза політикою".

Нагадаємо, раніше Ігор Кондратюк прокоментував санкції РНБО проти Лорак та інших артистів-зрадників.

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