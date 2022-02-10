Для кадру співачка позує в чорній короткій перуці з чубчиком.

Українська співачка MARUV, яка часто їздить з концертами в Росію, порадувала фанатів кадрами з нової фотосесії.

Знімки виконавиця опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Казкові фоточки від солодкої красоточки", - підписала фото артистка.

Для кадру співачка позує в чорній короткій перуці з чубчиком, чорному закритому комбінезоні і золотому корсеті з блакитними вставками поверх нього. Очі артистки підведені глибоким синім кольором в тон корсету.

"Так ось, як виглядає жінка, за ніч з якою єгипетські чоловіки були готові віддати життя", "Ксена принцеса-воїн", "Ух ти! Ось це естетика! Що не образ, то здивування! Завжди незабутня і неповторна!", "Сама досконалість!", "Це рівень", - захопилися фанати співачки.

Нагадаємо, раніше скандальна MARUV пояснила, що саме "тягне" її виступати в Росії.

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