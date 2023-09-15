Композитор переніс обширний інфаркт.

З'явилася нова інформація про стан композитора Ігоря Ніколаєва. Його стан погіршився. Виявилося, росіянина знову перевели до реанімації через обширний інфаркт.

"Ігоря Ніколаєва переведено до реанімації. За нашою інформацією, у нього виявили сліди перенесеного обширного інфаркту. У ці хвилини лікарі намагаються екстрено стабілізувати його стан", - повідомляють російські Telegram-канали.

Також вони стверджують, що у Ніколаєва порушено роботу серця. Його ритм постійно "скаче". Крім цього, до композитора не пускають навіть найближчих родичів, медики намагаються стабілізувати його стан. Однак ніяких прогнозів ніхто не дає.

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"Результати ЕКГ тим часом невтішні, адже сліди інфаркту виявили саме за ними. Ніколаєв знаходиться у свідомості, йому дають седативні препарати", - стверджують росЗМІ.

Ігор Ніколаєв потрапив до реанімації - що відомо

Нагадаємо, 14 вересня російського композитора, який мовчить про повномасштабну війну в Україні, госпіталізували. Він скаржився на болі в грудях. У минулому Ніколаєв вже потрапляв до лікарні через проблеми з серцем, але тоді лікарям вдавалося стабілізувати його стан. За даними росЗМІ, сьогодні медики вирішували, чи варто робити йому операцію.

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