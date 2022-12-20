Артистці заборонили відвідувати Росію терміном на 50 років.

Наприкінці травня 2022 року співачка родом з Узбекистану Наргіз Закірова прилетіла до Москви, проте в аеропорту Домодєдово на неї чекали неприємні новини. Співробітники паспортного контролю повідомили, що зірці заборонено відвідувати РФ. Ця заборона діє 50 років. Зараз у своєму інтерв'ю вона згадала як це було:

"Це не був депорт. Я прилетіла в Ташкент у своїх справах, побула тут десь місяць, потім мені потрібно було летіти назад до Москви. Я прилетіла, на контролі віддаю свій паспорт. Жінка дивиться, каже: "Вам потрібна додаткова перевірка". Я навіть не звернула на це уваги. Раптом до мене підходять ззаду двоє людей і тихесенько так: "Наргіз, здрастуйте, відійдемо, будь ласка, в сторону".

Співачка зазначила, що після цих слів вона разом з працівниками аеропорту вирушила в адміністративне приміщення, де їй повідомили, що вона зобов'язана повернутися додому, оскільки відвідувати територію країни тепер не має права.

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"Ми відійшли, вони кажуть мало не плачучи: "Приносимо вибачення, але вам в'їзд заборонений на 50 років". Я кажу: "А на якій підставі?" А вони: "Ну, ви ж розумієте... Вибачте, можна з вами сфотографуватися?" Кажу: "Звичайно, можна". Спокійно відреагувала, а що я можу зробити? Це ж не вони винні" - додала Закірова.

Відзначимо, в коментарі росЗМІ адвокат співачки Наргіз розповів, що цю заборону його підопічна отримала через те, що вона не підтримала "спецоперацію" (так в Росії називають війну, - ред).

"Наргіз була до цього готова. Вона припускала, що подібні заходи будуть прийняті. Попри це, моя підопічна залишається вірна своїй громадянській позиції", - додав правозахисник.

Що Наргіз говорила про війну

Практично відразу після повномасштабного вторгнення РФ на територію України артистка озвучила свою антивоєнну позицію. 3 березня вона зробила пост зі словами: "Руки геть від України! Нехай будуть прокляті всі, хто вбиває, нищить, ґвалтує і грабує український народ! Ні війні!"

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