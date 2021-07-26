Минулого тижня команду оштрафували на 1500 євро за "невідповідний одяг" на чемпіонаті Європи з пляжного гандболу.

Американська поп-співачка Пінк запропонувала сплатити штраф норвезькій жіночій збірній з пляжного гандболу, який та отримала через вихід спортсменок на гру в шортах, як і їхні колеги-чоловіки, замість плавок від бікіні.

"Я дуже пишаюся норвезькою жіночою командою з пляжного гандболу, яка протестує проти сексистських правил щодо своєї форми. Відмінно, дівчата. Я з радістю заплачу ваш штраф. Так тримати!",- написала співачка в "Твіттері".

Норвезька команда в свою чергу висловила подяку популярній співачці в сторіс в Instagram. "Вау! Велике спасибі за підтримку", - написали вони, опублікувавши фотографію, на якій гандболістки одягнені в шорти.

Нагадаємо, що минулого тижня команду оштрафували на 1500 євро за "невідповідний одяг " на чемпіонаті Європи з пляжного гандболу.

Штраф норвезької жіночої збірної з гандболу: деталі

Європейська федерація гандболу заявила, що оштрафувала команду за вибір форми під час недавнього матчу за бронзову медаль проти Іспанії в Болгарії, оскільки шорти гандболісток не відповідали правилам про форму спортсменів.

Минулого тижня норвезька Федерація гандболу оголосила, що готова заплатити штраф. Однак міністр культури і спорту країни Абід Раджа назвав це абсолютно безглуздим, передавати Бі-бі-сі.

Реакція на штраф норвезької жіночої збірної з гандболу

Колишня чемпіонка з тенісу Біллі Джин Кінг була серед тих, хто помітив, що гравцям чоловічих збірних можна носити шорти, тоді як жінки повинні виступати у відвертих плавках. "Сексуалізацію жінок-спортсменок необхідно припинити", - написала вона минулого тижня в "Твіттері".

Гандбольний клуб університету Бата назвав присудження штрафу абсолютно обурливим, зазначивши, що правила, що стосуються бікіні, можуть відштовхувати жінок від занять цим видом спорту.

Спів-капітан клубу Емма Стегглс заявила, що їй було б вкрай незручно, якби її змушували носити бікіні, щоб займатися спортом, який вона любить.

Президент Федерації гандболу Норвегії Каре Гейр Ліо раніше пояснив, чому жіноча команда відмовилася виступати в бікіні. Глава організації заявив, що спортсменки з пляжної команди хочуть виступати у формі, яка їм зручна. Він висловив сподівання, що Міжнародна федерація гандболу винесе це питання на розгляд з'їзду організації в листопаді цього року, і правила зміняться до початку чемпіонату світу влітку 2022 року.

Автор: Ірина Погоріла