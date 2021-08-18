Під час заходу співачку Тоню Матвієнко відзначили орденом "За розбудову України" за високу національну гідність, відданість справі та особистий внесок у розвиток Української державності.
Фото з нагородою співачка розмістила у своєму Instagram.
"Дякую, Міжнародному громадському об'єднанню "Асамблея ділових кіл" за відзнаку перед Батьківщиною", - прокоментувала Тоня.
Також співачка повідомила, що 24 серпня заспіває в дуеті з Героєм України, Народною артисткою Ніною Матвієнко на урочистому концерті "День Народження Країни", що відбудеться на НСК "Олімпійський". Нагадаємо, у програмі прозвучать найкращі пісні Незалежної України.
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