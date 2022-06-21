Недалеко від того місця, де живуть батьки його дружини, точилися бої.

Український співак Дмитро Монатік розповів, чи постраждав його будинок у Київській області. Виконавець назвав справжнім везінням те, що все вціліло. Зараз в цьому особняку живуть батьки його дружини Ірини.

Детальніше про це мультиатрист розповів в інтерв'ю Славі Дьоміну.

"З будинком все добре, на відміну від багатьох будинків в Україні. Поки цілий. Був момент, коли там навіть наші хлопці ЗСУ ночували там десь на третій тиждень війни. І тато Іріші відкривав будинок. Там була зручна позиція для них. Їм потрібно там було пробути ніч. Все дуже красиво, чистенько залишили", - поділився Виконавець.

Монатік уточнив, що сусіди, які стежили за нерухомістю під час відсутності господарів, знайшли у дворі уламки ракет.

Нагадаємо, у зв'язку з тим, що Верховна Рада заборонила виконувати російську музику в Україні, багато артистів тепер будуть писати свої композиції державною мовою. MONATIK розповів, чи перекладатиме свої пісні з російської на українську.

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