Артист зазначив, що майже усе пересилає своїй родині, яка нині перебуває за кордоном.

Співак Женя Галич, який служить у ЗСУ, розповів, на які гроші нині живе. Дружина артиста та двоє його дітей перебувають у Польщі, тому він їм допомагає.

"Зараз гірше. Якщо раніше в нас були бойові виплати, раніше були премії президентські, то зараз лишилася тільки "гола" зарплата, і вона маленька. На щастя у мене були збереження, на щастя в мене були якісь роялті за музику. Я їх отримую і намагаюся лишати собі мінімум, пересилаю родині", - зізнався Галич в інтерв'ю для програми "Антиподи".

Також артист розповів, що його діти та дружина отримують у Польщі виплати для біженців з України. Окрім цього, його обраниця працює, а також отримує гроші з закладу, який знаходиться та функціонує в Україні.

"Плюс є ще заклад, який працює без дружини, але він існує. Він працює, приносить невеликі гроші, але усі ці гроші перераховуються також туди. Дружина працює і вони отримують виплати для вимушених переселенців", - повідомив Галич.

За словами артиста, його родина винаймає житло у Варшаві. Галич визнав, що у нього не було можливості придбати нерухомість у Польщі, а тому нині його дружина платить за оренду квартири.

Нагадаємо, раніше Галич розніс чоловіків-втікачів. Він засудив тих, хто виїхав з України на тлі війни незаконним шляхом.

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