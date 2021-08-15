Віталій Сергійович Козловський пішов з життя у віці 74 років.

У співака Віталія Козловського помер батько. Сумну звістку виконавець повідомив у своєму Instagram.

"Дорогі друзі. У мене сьогодні дуже важкий день – пішов з життя мій найкращий тато в світі – Віталій Сергійович Козловський (12.04.1947–15.08.2021). Пишу не для співчуття, прошу вас помолитись за душу раба Божого Віталія, чи просто погляньте на ці світлини і подумки побажайте душі мого тата вічного спокою", - написав він.

Віталій Сергійович Козловський пішов з життя у віці 74 років.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Григорій Бондар