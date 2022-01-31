Ведучий розповів, як тепер проводить час із сім'єю.

Відомий український телеведучий, актор та комік Сергій Притула поділився з підписниками зворушливим фото з маленькою донькою Соломією.

Відповідний пост ведучий опублікував у своєму Instagram.

"Коли я закінчив кар‘єру у "Вар‘ятах", то отримав 2 похідні від цього кроку. Перша дещо негативна, адже сімейний бюджет позбувся одного з джерел поповнення. Друга ж, тотально в "+"! У мене вивільнилось достатньо багато часу, і левову частку його я почав витрачати на сім‘ю! Якщо скласти дві похідні докупи, то вийде, що я, фактично, заплатив за можливість проводити більше часу з дітьми. І воно того варте!", - поділився Притула.

Читайте такожВедуча 1+1 прокоментувала важкі стосунки з мамою Сніжаною Єгоровою та розкритикувала її провокаційний постВін зізнався, що тепер буденні для декого речі, як, наприклад, забрати дитину з садочку, стали для нього справжнім святом.

"Скоро буде 2 роки, як я востаннє виходив на сцену, але ось ця атмосфера святковості, яку я знаходжу у буденних речах, мене не покидає! Чого і Вам бажаю!", - зазначив телеведучий.

Підписники підтримали коміка у коментарях і замилувалися його донькою. "Татусева копія. Хай росте щаслива і здоровенька", "Це щастя, такі красуні ваші дівчатка", "Дивишся на вас і розумієш, що не розумієш, хто з вас щасливіший!", - пишуть у коментарях.

Сергій Притула виховує трьох дітей: сина Дмитра від першого шлюбу, а також двох дочок - Соломію та Стефанію.

Нагадаємо, раніше шоумен Сергій Притула відреагував на звинувачення телеведучої Сніжани Єгорової у вживанні наркотиків, зазначивши, що їй допоможе тільки Бог.

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