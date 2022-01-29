У своєму коментарі шоумен заявив, що Єгоровій допоможе тільки Бог.

Шоумен Сергій Притула відреагував на звинувачення телеведучої Сніжани Єгорової у вживанні наркотиків, зазначивши, що їй допоможе тільки Бог.

Нагадаємо, нещодавно Єгорова виклала у себе в соцмережі ролик, на якому Притула пародіює наркотичний прихід Добкіна у Верховній Раді. Однак у підписі під постом телеведуча заявила, що на відео шоумен "під дією наркотиків". "Сергій Притула під наркотою в парламенті незалежної від здорового глузду України! Героям слава!!! Це Пі * * * єц! Ці чорти приймають закони!", - написала вона.

Зазначимо, що Сергій Притула не був народним депутатом. У 2019 році він балотувався до Верховної Ради, але не пройшов.

Такі звинувачення не залишилися без уваги Притули і на телебаченні він прокоментував їх.

"Там вже тільки надія на допомогу Господа Бога. Може, він як-небудь допоможе цій жінці пережити ті складні часи, тому що на здорову голову подібне не говориться", – сказав шоумен.

У своєму Instagram він також опублікував відео оригіналу і свою пародію на Добкіна.

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"Той випадок, коли ти висміюєш обдовбиша в парламенті, а потім його колеги стверджують, що обдовбиш - це ти! Враховуючи, що пародію на Добкіна молодшого я записував у вересні в 2018-му, а чорним піаром це вилізло в січні в 2022-му, може заміряти пам'ять електорату", – заявив він.

У 2016 році журналісти помітили як депутат від "Опозиційного блоку" Дмитро Добкін поводиться дивно у парламенті. Він у сесійній залі зайшов не надовго за колону, а після нардеп щось запивав водою і був збуджений.

У 2018 році Сергій Притула записав пародію на дії нардепа, яку опублікував у Facebook.

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