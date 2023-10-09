Він виїхав з України ще на початку вторгнення.

Син опальної співачки Таїсії Повалій - Денис - виїхав з України ще на початку повномасштабного російського вторгнення. За цей час він жодного разу не повертався на батьківщину.

Більше того, на початку великої війни він закликав усіх до миру. І тільки пізніше він сказав, що якщо люди хочуть закінчення війни, вони повинні просити не про мир, а про перемогу. Загалом він на боці України, проте повертатися не планує.

Зараз Денис Повалій перебуває у Валенсії. Там же він шукає роботу. У його резюме, розміщеному в мережі, зазначено, що він музикант і вокаліст. Крім такої творчої діяльності, він ще може бути перекладачем.

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Варто відзначити, що молодий чоловік ніяк не коментує діяльність своєї мами в Росії. Він каже, що не має до цього ніякого відношення.

Таїсія Повалій в Росії

Таїсія Повалій підтримує злочинний режим Кремя з перших днів повномасштабного вторгнення. Вона активно виступає на кремлівських концертах і вихваляє Путіна.

Крім того, нещодавно вона взяла участь у пропагандистському концерті "Пісні російського світу", при цьому співала українською мовою. За це її вилаяла співачка Анастасія Приходько.

"Та заберіть у неї вже те громадянство! І звання! І забудьте, як її звуть", - написала артистка.

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