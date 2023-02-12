Винник продовжує лікування.

Український ведучий Слава Дьомін розповів про хворобу та стан відомого співака Олега Винника. Артист майже рік не з'являється на публіці, не коментує повномасштабну війну РФ проти України та нічого не розповідає про себе.

Вже давно ходять чутки про те, що Винник лікується за кордоном. Проте що саме із ним - не повідомляється. Дьомін з'ясував ситуацію та спитав про співака у своїх знайомих.

"Олег Винник продовжує лікуватися у Німеччині, а саме у Берліні. Стало відомо, що саме там співак проходить лікування. Яке саме лікування, і що за хвороба у Олега - не відомо. Але стан, скоріше за все, настільки важкий, що він не може з'явитися на людях", - розповів ведучий у свої програмі "Слава ПРО".

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Також він додав, що попри хворобу Винник, за його словами, підтримує українських військових. Він нібито передає допомогу та купує багато необхідного для захисників.

"Хоча Винник продовжує допомагати дівчатам та хлопцям із ЗСУ... За рахунок чого нині живе артист - невідомо", - повідомив Дьомін.

Куди зник Олег Винник

На початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Олег Винник публікував у соцмережах лише патріотичні картинки. Втім, він не писав нічого щодо ситуації, не називав РФ країною-агресоркою та нічого конкретного не казав.

Настоятель храму Іверської ікони Божої Матері протоієрей Віталій Трач і близький друг Винника розповів, що співак перебуває за кордоном. Він бачив його по відеозв'язку та помітив, що артист має вигляд хворої людини.

Нещодавно відома телеведуча розкрила правду про співака. Вона розповіла, що у Винника "вимушена перерва", втім той допомагає ЗСУ. 9 лютого у команді артиста розповіли про його стан. Він записує нові пісні, але поки виконати їх на сцені не може за станом здоров'я.

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