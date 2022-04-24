Актор прочитав байку про Свиню та собаку, який зірвався з ланцюга.

Український актор театру та кіно Станіслав Боклан під псевдонімом Дід Стас прочитав байку про Свиню та собаку, в якій йдеться про походження російського солдата.

Байка Боклана опублікована на YouTube-каналі Small Painter.

У байці йдеться про те, що пес, який зірвався з ланцюга, злигався зі свинею, і у вонючому хліві з’явилось свиноцуценя, яке і стало російським солдатом.

Наприкінці байки стає відомо, що солдат приїхав в український Ізюм та помер.

Приводимо до Вашої уваги повний текст байки про Свиню та собаку:

"Колись в Росії, десь під Брянськом,

В колгоспі з назвою Радянський

На краю самої клоаки,

На ланцюгу жив був собака.

Весь чорний, тільки вухо жовте,

Господар звав його "Пішов ти".

Пес жив, бо вбити було гріх,

Їв тільки те що вкрасти міг.

В колгоспі тім, які розваги,

Щодня господар жлуктить брагу, хропе у дворі

Пес сцяв на нього, бувало мав його у ногу, бувало мав і у лице...

Але розмова не про це.

На речі час він має вплив, ланцюг одного разу згнив.

Біжи, тікай, мчи стрів голів... - свобода,

Пес пішов у хлів, там у хліві у стилі ню узрів в кутку наш пес свиню,

У грудях почастішав стук,

Цицьок аж чотирнадцять штук.

Ми тут пропустимо частину, ну пес зробив свині дитину,

І у хліві де так воня, з’явилось свиноцуценя.

Такий гібрид на божу злість -

В гівні і спить, гівно і їсть,

Найкраще взявши з мами з тата,

Він виріс в руського солдата, засунув рило в БТР,

В Ізюм приїхав і помер.

Мораль:

Коли свиню *бе собака, то є кому ходить в атаку,

Ну а коли наоборот, то руській мовчазний народ,

А толк із того тільки буде, у кого мама й тато люди".

Нагадаємо, Росія вдерлася в Україну рано вранці 24 лютого.

Ворог спочатку бомбив військові об'єкти, а потім атакував і мирних людей. Окупанти вбивали місцевих жителів у захоплених містах та ґвалтували, займалися мародерством.

Українська телеведуча, перший почесний посол Фонду ООН в області народонаселення в Україні Маша Єфросініна просила постраждалих від сексуального насилля повідомляти про злочини, щоб зловмисників можна було покарати.

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