Станіслав Боклан не афішує своє особисте життя, але сьогодні зробив виняток.

Популярний український актор і зірка серіалу "Папік" Станіслав Боклан майже сорок років живе в шлюбі з актрисою театру і кіно Наталією Кленіною. Пара познайомилася на сцені Молодого театру. Вони ведуть закритий спосіб життя. Однак нещодавно актор вирішив порушити традицію, опублікувавши спільне фото з дружиною.

Чорно-білий кадр був зроблений в одному з парків міста, завдяки якому і передалася особлива атмосфера цієї прекрасної пари. Станіслав з цікавістю дивився вдалину, а Наталя, поклавши голову йому на плече, була злегка задумлива.

Шанувальники захопилися сімейною ідилією: "Нічого більш зворушливого і щирого, не бачив", "Зріла краса людей і відносин", " Вау!!! Шикарне фото з шикарними людьми!! кращі!", "Які красиві", "Натхнення".

Читайте такожПолякова жорстко "наїхала" на Могилевську:" мого чоловіка клеїла у мене на очах " (відео)Відзначимо, що у Станіслава Боклана до цього був короткий досвід невдалого шлюбу, про який актор вважає за краще не поширюватися. Актор вважає Наталію головною жінкою у своєму житті, яка стала його музою і вірним соратником. Також у нього є дочка Марія і пасинок Кирило.

Нагадаємо, раніше ми писали, що за останні 30 років Станіслав Боклан трохи змінив стиль. Якщо раніше актор носив зачіску з чубчиком, то сьогодні він коротко стрижеться і не приховує свою сивину.

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Автор: Каролина Гайдук