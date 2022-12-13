Німецька модель і телеведуча вразила зовнішнім виглядом.

Відома німецька модель і телеведуча Хайді Клум побувала на прем'єрі фільму "Аватар-2" в Лос-Анжделесі. Перед папараці знаменитість позувала у відвертій сукні українського виробництва.

Так, для заходу Клум обрала вбрання від Lever Couture і нюдові босоніжки на невисокому каблуці.

Відзначимо, що серед іменитих клієнтів бренду Lever Couture також американська актриса Міла Йовович. У їхній сукні вона з'явилася на гала-вечері в Каннах.

Відео дня

Також нещодавно українська співачка Тіна Кароль влаштувала гарячу фотосесію в Токіо в точно такій же сукні, як сьогодні у Хайді Клум. Знімки Кароль були опубліковані в журналі Vogue.

Хайді Клум: чим відома

Знаменитості 49 років, вона з ранніх років розвивала себе в модельному бізнесі. Запаморочливий успіх до неї прийшов в 1998 році, коли її фото в купальнику було надруковано на обкладинці американського журналу Sports Illustrated (тираж - близько 20 млн примірників). Також Хайді Клум запросили в якості "ангела" в компанію Victoria's Secret.

Нагадаємо, 48-річна Хайді Клум показалася на новому фото без трусиків.

Вас також можуть зацікавити новини: