Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук не стримав сліз під час церемонії нагородження відзнакою "Національна легенда України".
Сьогодні український телеведучий Андрій Бєдняков опублікував у своєму Instagram-акаунті свою промову, присвячену Вакарчуку. Саме його емоційні слова викликали у співака таку реакцію:
"Так сталося, що великий шмат мого життя ви, самі того не знаючи, провели поруч зі мною. Спочатку у вигляді плакатів на шафі, яка розділяла нашу гостинку на дві кімнати, потім у вигляді касет, які я слухав постійно і які забирав мій батько, тому що я слухав їх дуже голосно. І можу вам сказати відверто і чесно - завдяки вам я ще більше полюбив українську мову та українську музику, а для хлопця з Маріуполя це було дуже важливо, дякую вам".
На опублікованих кадрах можна побачити, що просто за співаком сидять президент Володимир Зеленський та перша леді Олена. У коментарях до допису Бєднякова Вакарчук залишив таке повідомлення:
"Андрію, дякую! Я не сильно звик до офіційних церемоній, нагороджень, вшановувань. Але це було якось дуже щиро, по-справжньому. Дякую тобі і всім хто брав участь. До сліз".
Нагородження Вакарчука
Як повідомляв УНІАН, співак отримав відзнаку "Національна легенда України" з рук президента напередодні Дня Незалежності.
Він заявив, що сприймає цю нагороду не лише як особисте визнання, а й як спільне досягнення всієї команди "Океану Ельзи". Окремо він подякував фанатам, які протягом багатьох років підтримують його творчість.