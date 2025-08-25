Ведучий заявив, що українці відносяться до "покоління ОЕ".

Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук не стримав сліз під час церемонії нагородження відзнакою "Національна легенда України".

Сьогодні український телеведучий Андрій Бєдняков опублікував у своєму Instagram-акаунті свою промову, присвячену Вакарчуку. Саме його емоційні слова викликали у співака таку реакцію:

"Так сталося, що великий шмат мого життя ви, самі того не знаючи, провели поруч зі мною. Спочатку у вигляді плакатів на шафі, яка розділяла нашу гостинку на дві кімнати, потім у вигляді касет, які я слухав постійно і які забирав мій батько, тому що я слухав їх дуже голосно. І можу вам сказати відверто і чесно - завдяки вам я ще більше полюбив українську мову та українську музику, а для хлопця з Маріуполя це було дуже важливо, дякую вам".

На опублікованих кадрах можна побачити, що просто за співаком сидять президент Володимир Зеленський та перша леді Олена. У коментарях до допису Бєднякова Вакарчук залишив таке повідомлення:

"Андрію, дякую! Я не сильно звик до офіційних церемоній, нагороджень, вшановувань. Але це було якось дуже щиро, по-справжньому. Дякую тобі і всім хто брав участь. До сліз".

Нагородження Вакарчука

Як повідомляв УНІАН, співак отримав відзнаку "Національна легенда України" з рук президента напередодні Дня Незалежності.

Він заявив, що сприймає цю нагороду не лише як особисте визнання, а й як спільне досягнення всієї команди "Океану Ельзи". Окремо він подякував фанатам, які протягом багатьох років підтримують його творчість.

