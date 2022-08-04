Співачка виступає в Росії, поки в Україні йде війна.

Відома співачка Таїсія Повалій перейшла на бік зла, коли залишилася в Росії після повномасштабного вторгнення в Україну. Тепер її пропонують позбавити звання народної артистки України.

Так, співак Павло Зібров в інтерв'ю Аліні Доротюк заявив, що Повалій повинна бути не народною артисткою України, а народною артисткою Кремля, бо вона стала сильною зброєю російської пропаганди проти України.

"Дуже вигідно в Росії, в Кремлі тримати народну артистку України, депутата Верховної Ради України Таїсію Повалій. Глашатая того, що "все добре" в Україні: "Херсону добре, Краматорську прекрасно, Маріуполю". Тому, я думаю, її підгодовували і підгодовують зараз. Вона вибір свій зробила і вже, я думаю, звідти не вирветься", - сказав Зібров.

Він уточнив, щоб позбавити її звання народної артистки України, достатньо рішення президента. Для цього не потрібно збирати депутатів Верховної Ради і проводити голосування.

Нагадаємо, раніше Ольга Сумська висловилася про головну зрадницю Таїсію Повалій.

"Дуже боляче. Не віриться, що все це відбувається з Таїсією. Ймовірно, вона спалила мости. Є якась грань можливого, і вона перейшла цю грань", - висловилася Сумська.

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