Актриса вже зверталася до лікарів і їй поставили діагноз "спазм м'язів".

Українська актриса, переможниця четвертого сезону "Танців з зірками" і відома "холостячка" Ксенія Мішина зараз займає суддівське крісло в програмі "Україна має талант".

Але перед зйомками одного з випусків у Ксенії дуже розболілася спина, через що їй довелося навіть звернутися до лікаря.

"У мене так болить спина, це якийсь жах і вчора всі лікарі, які були у мене на майданчику, сказали, що це психосоматика, що я просто дуже втомилася і треба відпочивати. У мене просто спазм м'язів", - сказала Мішина.

Також вона зазначила, що фахівці зробили все можливе, щоб вона таки зайняла своє суддівське крісло, але ефект тривав недовго.

Читайте такожСпівачка MamaRika народила первістка (фото)

Нагадаємо, в середині липня Ксенія Мішина заявила про розставання з коміком Олександром Еллертом, якого вона вибрала у фіналі шоу "Холостячка".

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Діана Могилєвич