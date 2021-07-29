Чоловік відмовився коментувати звинувачення.

Посла Молдови в Росії Володимира Головатюка викликали до Кишинева для консультацій. Раніше його звинуватили в сексуальних домагання.

Про це пише Deschide.md.

Три тижні тому Головатюк запросив співробітницю дипмісії в Москві в свою квартиру.

"Відразу після того, як співробітниця увійшла в хол, Володимир Головатюк вийшов з кабінету оголеним і сексуально збудженим. Тільки завдяки швидкій реакції співробітниці вдалося вирватися з обіймів посла", - пише видання.

Читайте такожТихановська зустрілася з Байденом у США: про що говорилиПісля того як про це стало відомо керівництву МЗС, посол був терміново відкликаний до Республіки Молдова.

Журналістам він сказав, що перебуває у відпустці. Чоловік відмовився коментувати звинувачення в домаганнях.

У прес-службі МЗС кажуть, що відомство розслідує цю справу і виступить із заявою.

Жінка, яка заявила про домагання, розповіла, що Головатюк запросив її в резиденцію, яка знаходиться всередині посольства.

"У нього були сумніви з приводу одягу, що було б правильно надіти на вечерю. Коли я увійшла, на ньому не було одягу. Він запитав мене, чи знаю я, як йому слід одягнутися, після чого спробував мене обійняти і запитав: як він може піти в такому збудженому стані, як вийти з дому, йому потрібно "заспокоїтися". Я ухилилася і зуміла втекти з дому. Відразу після того, що сталося я повідомила свого колегу в посольстві, а також поліцію в Росії. Я була в стані шоку, в стані максимальної нервозності, мені було дуже соромно за те, що зі мною сталося. Це неприпустимо", - сказала вона.

За її словами, тепер посол поширює про неї зневажливу інформацію.

"Він заявив, що я жінка з "низькою соціальною відповідальністю", що я поводилася неналежним чином, що я спровокувала його, що я загіпнотизувала його. Всю цю брехню він говорить уряду, МЗС, Парламенту", - зазначила жінка.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Людмила Жерновська