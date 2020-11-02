Вчора на телеканалі «1+1» відбувся десятий прямий ефір головного танцювального шоу країни «Танці з зірками». Вечір, присвячений Хелловіну, запам’ятався глядачам яскравими танцювальними номерами, зміною партнерів та зворушливими історіями про найбільші страхи зіркових учасників.

Десятий ефір головного танцювального шоу країни вражав глядачів не лише яскравими перевтіленнями учасників, суддів та ведучих проекту, а ще й відвертими історіями зірок про свої страхи та справжньою запеклою боротьбою за місце у фіналі. На паркеті пари виконали одразу три танці: перший – з новим партнером, згідно правил шоу, та два танці у форматі танцювальних батлів між парами – вперше у проекті.

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«Чорна пантера» проекту Санта Дімопулос на паркеті перевтілилася у спокусливу покоївку, а її партнер «за обміном» Кирило Васюк - у швейцара готелю. Перед виходом на паркет зірка зізналася, що страх, який переслідує її все життя – це страх, що оточуючі вважають, ніби їй все легко дається у житті. Санта зізналася, що коли її запросили взяти участь у шоу, вона довго вагалася через те, що не встигла повернутися до своєї ідеальної форми після народження доньки, а тому розуміла, що працювати доведеться вдвічі більше за інших учасників. Тому перед кожним ефіром вона тренується на межі своїх сил, аби гідно танцювати на паркеті.

У десятому прямому ефірі Санта та Кирило виконали фристайл і отримали 37 балів від суддів проекту. Влад Яма прокоментував виступ пари так: «Санта працює і протягом тижня, і зараз. Все це видно по кожному кроку у цьому фристайлі: і румба, і самба, і пасодобль – все вдалося», - зазначив суддя проекту. Запрошена суддя ефіру Наталя Могилевська теж відзначила високий рівень підготовки зірки: «Сьогодні, Санто, я буду безумовно підтримувати тебе. Я точно так, як і ти пропадала у спортзалі, тому знаю, чого варте танцювати на такому рівні. Ти велика молодчина», - сказала співачка.

Головна конкурентка Санти Дімопулос – Надія Мейхер цього разу танцювала віденський вальс з Максом Леоновим. Співачка зізналися, що сьогодні у неї немає страхів, адже найбільший свій страх вона пережила під час народження первістка, коли боялася втратити майбутню дитину. Танець пари вразив усіх суддів проекту, а Катерина Кухар звернулася до пари з такими словами: «Це був кращий вальс цього сезону, і після цього танцю з’явилася не тільки надія, а й упевненість у тому, що ми побачимо вас у суперфіналі», - сказала прима. За свій виступ Надія та Макс отримали 39 балів від суддів.

Рок-діва Юлія Саніна перед виходом на паркет зізналася, що найбільше відчула страх під час минулого ефіру, коли травмувала ребро і подальша участь зірки у проекті опинилася під загрозою. На паркеті Юлія Саніна танцювала фьюжн з Іллею Падзиною у образах ангела і демона та отримала за свій виступ 38 балів.

Катерина Кухар в образі медсестри Мілдред Ретчед виписала співачці перепустку до «палати» Санти Дімопулос та Надії Мейхер. А Наталя Могилевська зауважила: «Юлю, ти моя фаворитка. У тебе неймовірні результати та розвиток у проекті», - сказала суддя.

Холостяк Сергій Мельник зізнався, що найбільший страх у житті він вже пережив – через травму коліна йому довелося покинути футбол. Зараз Сергій боїться покинути проект і підвести таким чином і свою партнерку, і всіх, хто голосує за їхню пару. На паркеті у десятому ефірі Сергій виконав пристрасне танго з Яною Цибульською в образі спокусливих вампірів. За свій виступ пара отримала 38 балів. Судді проекту одноголосно зійшлись у висновках, що Сергій показав великий ріст на проекті з моменту першого ефіру шоу.

«Я наказую тобі, кидати усі жарти щодо футболу та займатися хореографією. Подивись лишень, які у тебе успіхи!» - зазначив Григорій Чапкіс.

Найбільший страх Сергія Танчинця - перестати бути прикладом для своїх дітей. Саме тому зараз фронтмен гурту БЕZ ОБМЕЖЕНЬ так багато працює. На паркеті Сергій танцював квікстеп з Аделіною Делі в образі божевільного клоуна. За свій виступ пара отримала 35 балів. І хоча у суддів були зауваження щодо техніки під час танцю, Катерина Кухар все ж зазначила, шо отримала «вбивче задоволення» від номеру.

Телеведуча Ольга Фреймут пригадала історію, коли одного разу вона в рамках відрядження заселилася до готельного номеру, який виявився у жахливому стані, тому їй довелося зібрати речі та покинути готель. Тоді вона думала, що за такий зухвалий вчинок її можуть звільнити, алей їй запропонували стати ведучою нового проекту про готельний сервіс. На паркеті Ольга станцювала з Дмитром Дікусаром та отримала за свій виступ 35 балів.

Після виступів учасників на глядачів чекав ще один сюрприз – танцювальні батли пар. На паркет запрошувались по дві пари, які одночасно танцювали по два танці, а оцінки від суддів додалися до загального результату.

За результатами суддівського та глядацького голосування у зоні ризику опинилися Ольга Фреймут та Ілля Падзина й Сергій Мельник та Аделіна Делі. У десятому прямому ефірі шоу покинула пара Олі Фреймут та Іллі Падзини.

Нагадаємо, зустрічали пари на балконі у десятому прямому ефірі ведучі «Сніданку з 1+1»: Єгор Гордєєв, Неля Шовкопляс, Руслан Сенічкін та Людмила Барбір, які перевтілилися у родину Адамсів, а четвертою запрошеною суддею стала Наталя Могилевська в образі дружини Дракули. Незмінні судді проекту теж здивували глядачів своїми перевтіленнями: Григорій Чапкіс в образі графа Дракули, Влад Яма - Франкенштейна, а Катерина Кухар – медсестри Мілдред Ретчед.

Спеціальними гостями вечора стали Наталя Могилевська, яка виконала пісню «Місяць», і фіналіст дев’ятого сезону «Голосу країни» KHAYAT з телепрем’єрою пісні «Темно».

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Автор: УНІАН