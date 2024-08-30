Нею таки виявилася студентка музичного коледжу Соломія Опришко.

Головна загадка українського шоубізнесу – співачка Klavdia Petrivna - вперше відкрила обличчя на публіці. Це сталося під час дебютного концерту в Палаці Спорту. Співачка приховувала особистість від самого початку карʼєри. Нею таки виявилася студентка музичного коледжу Соломія Опришко.

Раніше Klavdia Petrivna заспівала в дуеті з відомим гуртом Tvorchi. Артисти представили спільний трек "Орбіти" та кліп до нього, в якому виконавиця засвітила своє обличчя.

За словами артистів, вони співають про двох сильних особистостей, які постійно конкурують між собою. Водночас у них є почуття один до одного і вони хочуть бути разом. Як учасники гурту Андрій Гуцуляк та Джеффрі Кенні, так і Klavdia Petrivna задоволені результатом співпраці і називають пісню однією з найкращих у своїх репертуарах.

До речі, в новому кліпі Klavdia Petrivna показала своє обличчя. Співачка вперше постала перед шанувальниками без кімоно, великих капелюхів та масок. Вона показалася в окулярах та хустині, тож можна добре розгледіти її обличчя.

Раніше відомий український співак Володимир Дантес висловився про загадкову артистку Klavdia Petrivna. Виконавець несподівано заступився за зірку та вилаяв колег, які розповідають, хто ховається під великими капелюхами.

Дантес переконаний, що образ Klavdia Petrivna – це щось нове та цікаве в українському шоубізнесі. Музикант каже, що йому подобається ця загадка. Однак Володимир не приховує, що його обурюють зірки, які розкривають особу співачки.

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