Представники руху поділилися подробицями інциденту.

В Ужгороді перед виставою Мистецького українського руху (МУР) співробітники ТЦК мобілізували учасників технічного складу проєкту. Артисти залишилися без частини команди просто за декілька годин до виступу.

Про це повідомили представники МУР в Instagram. В мережі вони детально розповіли про інцидент. За їхніми словами, все сталося несподівано. Після прибуття в Ужгород технічна команда у повному складі отримала повістки і була мобілізована. Аби не скасовувати виставу, актори самостійно встановлювали необхідне обладнання.

"ТЦК мобілізували весь технічний склад нашої команди. Перед виставою в Ужгороді зараз актори збирають декорації, організатор туру стає за світлову пушку, кабелі звуку під'єднують до місцевої системи. Що робити далі по туру – ми не знаємо. Але ми дізнаємось. І розв'яжемо це питання. Вистава відбудеться з планом", – йдеться в повідомленні МУР.

За словами учасників МУР, частина технічної команди, яку мобілізували, вже склали присягу на військову службу. Попри це, виставу в Ужгороді все ж вдалося провести, але із затримкою.

"Всупереч тому, що ми були без технічної команди, які з честю прийняли присягу – ми своїми силами змогли побудувати все, хоч і з затримкою майже у дві години. Просимо вибачення перед глядачами. Вистава відбулася. Вистава, яка нагадує, проти кого ми боремося і чому", – вказали артисти.

Що відомо про МУР

Проєкт створили у 2022 році. Його засновники – артисти з Києва та Донецька. Головною метою об'єднання є популяризація української музики, літератури та культури загалом.

У своїх виставах МУР представляють молодіжній освітній контент про історію українських митців, зокрема, Тичини, Стуса, Симоненка тощо. Команда також випустила альбом "Ти [Романтика]". В ньому відомі музиканти грають роль письменників Розстріляного відродження та зачитують їхні твори.

Нагадаємо, раніше під час концерт мобілізували учасників українського гурту "Будьмо".

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