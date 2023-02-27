Чоловік є прихильником ідеї про те, що щастя любить тишу.

Відомий український телеведучий Олексій Суханов, який нещодавно став ведучим шоу "Говорить вся країна" на 1+1, у відвертому інтерв'ю програмі ЖВЛ вперше розповів про свою жінку - її він роками приховує від публіки.

"Я не хочу "годувати" публіку своїм особистим життям тільки заради того, щоб з'являтися в інформаційному просторі, в газетах або десь ще", - сказав Суханов.

Офіційно Олексій був одружений лише одного разу. Його обраницею була росіянка Ольга, з якою майбутній телеведучий познайомився на старті своєї блискучої кар'єри. Відомо, що в 2016 році пара розпалася. Подробиць своїх переживань Суханов тоді не розкривав, також невідома причина розлучення. Але Олексій підтримує з Ольгою контакт.

"У кожного вже своя сім'я, але ніколи я не зміню свою думку щодо подяки за ці 13 років, які вона подарувала мені", - прокоментував телеведучий.

Щодо своєї нової родини він не дуже багатослівний. Каже, що не хоче розкривати особистість своєї партнерки, тому що у неї немає на це бажання:

"Я б міг розповісти, якби це було за бажанням моєї другої половинки. Якщо вона цього не хоче, чи можу я порушити це її право?"

Як сказав Суханов, у них з коханою все добре, але іноді, як і у всіх, бувають сварки:

"Ой, знаєте, аби не наврочити, тому що в 50 років залишитися самотнім не зовсім хочеться. У нас все добре. Я вчуся розмовляти, вчуся обходити конфлікти. Я теж дуже емоційна людина. Від себе я вимагаю в багатьох моментах все ж більш стриманої позиції, намагаюся оволодіти собою, коли хочеться "вибухнути".

Дітей у Олексія Суханова поки що немає, але він дуже хотів би стати батьком. Щоправда, цю тему називає для себе болючою і насилу стримує емоції.

"Бажання стати батьком завжди було, але це вкрай болюча для мене тема. Повірте... " - резюмував Олексій.

Нагадаємо, Олексій Суханов згадав, як запрошував до Києва маму-росіянку.

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