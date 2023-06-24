Актрису образило питання блогера і вона заявила, що не може відповідати за усіх росіян.

Російська актриса Тетяна Лазарєва, яка підтримала Україну, посперечалася з відомим блогером і ведучим Славою Дьоміним. Вона дала йому інтерв'ю, в ході якого обговорила тему "хороших росіян".

Лазарєва стверджує, що такі люди існують. Вона заявила Дьоміну, що "хороші росіяни" виходять на одиночні пікети в РФ і "сильно ризикують".

"А що, є сумніви? Я знаю дуже багато "хороших росіян". Для початку, це людина, яка не підтримує війну, таких дуже багато зараз в РФ... Насправді, в Росії дуже багато людей, які ризикують своєю свободою, виходять на вулицю. Вийти у великому місті на одиночний пікет з плакатом "Нет войне" - однозначно призведе до того, що тебе заарештують... Люди виходять", - зазначила Лазарєва.

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Однак Дьомін заперечив. Він зазначив, що не згоден з Лазарєвою, адже не вірить у "хороших росіян". Ведучий нагадав актрисі, що РФ бомбить Україну, а він щоночі боїться за свого сина.

"А ви розумієте, чому українці так говорять? Не тільки через пропаганду. Я людина, яка працює в ЗМІ і живе в Києві, і кожен день накриваю собою власного сина, коли летять ракети з Брянська. Як я можу до цього спокійно ставитися?" - парирував Дьомін.

Слова ведучого не сподобалися Лазарєвої. Вона спробувала приховати роздратування і зазначила, що не може відповідати за всіх росіян. Актриса визнала, що їй неприємна така розмова.

"Я не відповідаю за всіх росіян. І мені дуже неприємно, коли мені особисто, людині, яка проти війни, жертвує досить багатьом у своєму житті. І мені особисто ви пред'являєте якісь претензії та ніби змушуєте відповідати за якихось всіх росіян. В Україні теж дуже багато людей, ми щойно допомогли відправити дітей до табору в Карпатах, і вони щасливі. Там ніхто їх не прикриває тілом, бо там спокійно і немає бомбардування. Ви не даєте їм право бути щасливими і веселитися?" - запитала російська актриса.

В результаті Дьоміну і Лазарєвої вдалося переключитися на іншу тему. Актриса дала зрозуміти, що не хоче більше говорити про "хороших росіян".

Що Лазарєва говорить про війну

У квітні 2022 року Лазарєва заявила ,що "Росію потрібно зрівняти з землею і побудувати нову країну". Вона виступає проти війни і говорила, що відповідальність за події в Україні несе усе російське суспільство.

Незабаром Лазарєва розповіла, що їй дійсно соромно за те, що відбувається в Україні, але спалювати свій паспорт вона не буде. Вона зазначила, що все одно любить РФ.

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