Уперше пара з'явилася на публіці ще 2023 року.

Всесвітньо відома американська співачка Тейлор Свіфт уперше виходить заміж. Виконавиця оголосила про заручини зі спортсменом Тревісом Келсі.

Радісною новиною Свіфт поділилася з фанатами в Instagram. На фотографіях зображено момент, коли гравець в американський футбол опустився на одне коліно перед співачкою.

"Ваш учитель англійської та вчитель фізкультури збираються одружитися", – сказано в підписі до кадрів.

Крім того, Свіфт показала каблучку, подаровану майбутнім чоловіком.

Стосунки 35-річної Свіфт і Тревора Келсі були предметом активних обговорень із моменту їхньої першої появи на публіці в жовтні 2023 року. Ініціатором їхнього знайомства був сам спортсмен.

Келсі якось розповів, що планував передати Тейлор Свіфт свій номер телефону через браслет, коли вона виступала на стадіоні Arrowhead у Канзас-Сіті – він грає на цьому стадіоні за команду Chiefs. Однак він не встиг цього зробити.

Після цієї невдалої спроби він звернувся по допомогу до людей, близьких до Свіфт (зокрема до членів її сім'ї), щоб привернути її увагу. Після цього співачка зв'язалася з ним безпосередньо і через деякий час вони зустрілися в Нью-Йорку.

