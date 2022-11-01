Українська співачка Тіна Кароль, яка часто літає в різні країни і дає концерти на підтримку батьківщини, поскаржилася на неприємний інцидент. В аеропорту вона зіткнулася з працівником, який був налаштований проросійськи. У своєму Telegram-каналі знаменитість описала ситуацію.
"Ситуація увігнала мене в ступор і сльози. Читаю новини про ракетні удари, про світло і воду... Злість і біль... Підходжу до бординг контролю... І яка ж падлюка попалася мені с*паратистська. Затримав... Його питання: "Ви куди летите, що збираєтеся робити в Європі, а що потім, а потім в Росію?". І посміхається, муд*к... "Слава Україні!" - я йому. Біжу зла, матюкаюся... Літака немає... Вилетів без нас. Обертаюся, а навколо новорічні вогні монтують, все... Я розревілася...", - написала Тіна Кароль.
Також вона додала, що не може дочекатися смерті російського диктатора Путіна. Тоді будуть найкращі вогні.
Реакція соцмереж
Ось що коментатори написали під постом Кароль:
- "Підтримую кожне слово! Падлюка!"
- "Історія просто жесть..."
- "Немає слів, одні мати"
- "Нас не зламати!"
- "Нам можуть вимкнути світло, але їм ніколи не знищити світло всередині кожного з нас"
Нагадаємо, росіяни підло вкрали пісню Тіни Кароль.