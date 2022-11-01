Тіна Кароль розповіла про неприємну історію в аеропорту / Фото - instagram.com

Українська співачка Тіна Кароль, яка часто літає в різні країни і дає концерти на підтримку батьківщини, поскаржилася на неприємний інцидент. В аеропорту вона зіткнулася з працівником, який був налаштований проросійськи. У своєму Telegram-каналі знаменитість описала ситуацію. 

"Ситуація увігнала мене в ступор і сльози. Читаю новини про ракетні удари, про світло і воду... Злість і біль... Підходжу до бординг контролю... І яка ж падлюка попалася мені с*паратистська. Затримав... Його питання: "Ви куди летите, що збираєтеся робити в Європі, а що потім, а потім в Росію?". І посміхається, муд*к... "Слава Україні!" - я йому. Біжу зла, матюкаюся... Літака немає... Вилетів без нас. Обертаюся, а навколо новорічні вогні монтують, все... Я розревілася...", - написала Тіна Кароль. 

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Також вона додала, що не може дочекатися смерті російського диктатора Путіна. Тоді будуть найкращі вогні. 

Реакція соцмереж

Ось що коментатори написали під постом Кароль:

  • "Підтримую кожне слово! Падлюка!"
  • "Історія просто жесть..."
  • "Немає слів, одні мати"
  • "Нас не зламати!"
  • "Нам можуть вимкнути світло, але їм ніколи не знищити світло всередині кожного з нас"

Нагадаємо, росіяни підло вкрали пісню Тіни Кароль.

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