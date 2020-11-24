Модель показала фото / instagram.com/tinakunakey
Відома модель Тіна Кунакі опублікувала в Instagram фото, на якому позує зі своїм чоловіком, актором Венсаном Касселем.
Пара сфотографувала свої обличчя великим планом. Вони повернули голови один до одного і ледь доторкнулися губами. Фото вийшло дуже чуттєвим і домашнім. Адже на знімку Тіна постала без макіяжу і розкішного одягу.
Модель показала фото / instagram.com/tinakunakey
Історія кохання Тіни і Венсана:
- Знайомство 18-річної моделі і 49-річного актора відбулося в 2015 році, під час відпочинку на Ібіці
- Актор запросив дівчину в ресторан після того, як побачив її на пляжі
- Пара рік приховувала свої стосунки
- Влітку 2018 року пара одружилася
- У квітні 2019 на світ з'явилася дівчинка Амазоні, яка стала першою дитиною Тіни і третьою дочкою Венсана
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