Подружжя показало миле фото.

Відома модель Тіна Кунакі опублікувала в Instagram фото, на якому позує зі своїм чоловіком, актором Венсаном Касселем.

Пара сфотографувала свої обличчя великим планом. Вони повернули голови один до одного і ледь доторкнулися губами. Фото вийшло дуже чуттєвим і домашнім. Адже на знімку Тіна постала без макіяжу і розкішного одягу.

Історія кохання Тіни і Венсана:

Знайомство 18-річної моделі і 49-річного актора відбулося в 2015 році, під час відпочинку на Ібіці

Актор запросив дівчину в ресторан після того, як побачив її на пляжі

Пара рік приховувала свої стосунки

Влітку 2018 року пара одружилася

У квітні 2019 на світ з'явилася дівчинка Амазоні, яка стала першою дитиною Тіни і третьою дочкою Венсана

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Автор: Діана Могилєвич