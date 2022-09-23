Даніель Салем висловив захоплення українській співачці.

Український телеведучий і боєць ЗСУ Даніель Салем зізнався в любові співачці Тіні Кароль і подякував їй за підтримку армії, яка зараз бореться з російською агресією.

"Моя водолій, люблю, обіймаю. Дякую за те, що ти своїми вчинками, піснями об'єднуєш Україну, мотивуєш бійців, які захищають нашу рідну Україну щодня. Я завжди говорив тобі, що ти - посол серця", - написав Даніель на своїй сторінці в Instagram.

Також він оприлюднив відео з машиною, яку за допомогою донатів підготують до виконання бойових завдань.

Відео дня

Користувачі мережі в коментарях також подякували Тіну Кароль за допомогу українській армії і відзначили своє захоплення Даніелем, адже він зараз перебуває в лавах Збройних сил України і разом з товаришами по службі бореться за нашу незалежність.

Нагадаємо, раніше Даніель Салем, який після 24 лютого пішов захищати Україну в лавах ЗСУ, зараз служить у розвідці. У себе в Instagram-блозі він показав відео, записане особисто ним безпосередньо на "нулі".

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