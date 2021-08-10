У 2019 році на тлі цього секс-скандалу принц був змушений відмовитися від виконання королівських обов'язків.

Американка Вірджинія Джуффре подала до суду на старшого сина Єлизавети II, британського принца Ендрю, звинувативши його в сексуальному насильстві, яке він вчинив 20 років тому, коли їй було всього 17 років.

Відповідний позов Джуффре подала до Федерального суду Манхеттена з вимогою компенсації за отриманий фізичний та моральний збиток, передає BBC.

До цього, у 2019 році, Джуффре публічно звинувачувала принца в насильстві. Він ці звинувачення відкидав, але на тлі скандалу був змушений відмовитися від виконання королівських обов'язків.

Читайте такожСин королеви Єлизавети II відмовляється співпрацювати з ФБР у справі про секс-скандал - ЗМІЯк стверджує жінка, у 2000 році її найняли, щоб робити масаж фінансисту Джеффрі Епштейну, який у 2019 році наклав на себе руки після звинувачень у сексуальних домаганнях і секс-торгівлі. За словами Джуффре, вона теж була його жертвою, її змушували займатися з ним сексом. А після Епштейн "передавав" дівчину своїм знайомим, серед яких опинився і принц Ендрю.

Вірджинія Джуффре заявляє, що у 2001-2002 рр Епштейн разом зі своєю помічницею змусили її зайнятися сексом з принцом. Він нібито тричі вступав з нею в сексуальний зв'язок проти її волі. Відбувалося це в будинку помічниці Епштейн в Лондоні, в Нью-Йорку і на приватному острові фінансиста на Віргінських островах.

За словами американки, Ендрю прекрасно знав, скільки їй років, і в якому становищі вона знаходиться.

Автор: Катерина Шварц