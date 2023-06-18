Це змушує її ледь не щодня їздити до лікаря.

Кілька місяців тому українська співачка Анна Трінчер пережила складну операцію з видалення зубів мудрості. Відразу після цього у зірки з'явився сильний набряк, який довго не проходив.

Наслідки виявилися настільки серйозними, що їй навіть довелося перенести кілька концертів. Зараз у коментарі ТСН Трінчер розповіла, що вона щодня ходить до лікаря, але почувається вже набагато краще.

"Це було таке пекло. Це впливало на мою зовнішність, на мою самооцінку, я була постійно на знеболюючих, важко розмовляти і постійно піднімалася температура, тому що це запальний процес", - згадала Анна.

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Зараз стоматолог допомагає співачці повністю прибрати запальний процес.

"Завдяки Богу і компетентній клініці, мене реально витягли з цього стану. Зараз вже краще, але все одно кожен день їжджу до лікаря, мені промивають там все. Стоматологія вже, як мій другий дім", - додала Трінчер.

Операція Анни Трінчер

У квітні 2023 року зірці серіалу "Школа" провели складну п'ятигодинну операцію з видалення відразу чотирьох зубів мудрості. Після цього артистка не могла нормально їсти, пити та розмовляти, оскільки заважав набряк.

Коли зірка зняли шви, у неї почалося запалення. Зараз лікарі промивають ротову порожнину Анни спеціальними знезаражувальними розчинами.

Нагадаємо, раніше Анна Трінчер випустила пісню "Кропива", а пізніше і кліп на неї. У кадрі знаменитість постала в двох образах, на одному з яких - без білизни.

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