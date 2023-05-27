Зірку бразильських серіалів шукали з січня.

В Бразилії знайшли труп відомого актора Джефферсона Мачадо. Він зник у січні цього року, весь цей час друзі і колеги вірили, що артист живий. Однак виявилося, що актора жорстоко вбили.

Труп Мачадо виявили в скрині, яку невідомі закопали глибоко під землю на території флігеля в Ріо-де-Жанейро. Тіло змогли впізнати тільки за відбитками пальців, повідомляє Daily Mail.

Поліція встановила, що будинок, де був захований труп, належить жінці. Вона здавала його чоловікові, якого вже вважають головним підозрюваним у вбивстві актора.

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Адвокат Мачадо розповів, що скриня, в якій "поховали" актора, належала йому. Вона знаходилася в будинку артиста.

Про зникнення актора стало відомо 27 січня, вже 9 лютого його офіційно визнали зниклим безвісти. Сім'я Мачадо дізналася про те, що він зник, коли виявилося, що його вісім собак замкнені в будинку. Актор любив тварин, у кожного його вихованця був спеціальний пристрій для відстеження їх місця розташування. Довгий час собаки були в будинку і їх ніхто не годував, шістьох тварин забрали в ветклініку, а двоє загинули від зневоднення.

Мати актора розповідала, що чула голос Сина 29 січня, коли той відправився на співбесіду в інше місто і заявив, що залишиться переночувати у свого друга. Після цього жінка отримувала СМС з телефону актора. Мати запідозрила недобре.

"Він також сказав, що впустив свій мобільний телефон в унітаз, тому не зміг зробити відеодзвінок", - розповідала жінка.

У лютому сім'я актора дізналася, що на його хмарному сховищі хтось змінив пароль. Після цього вони не могли побачити, де знаходиться телефон Мачадо. Весь цей час родичі сподівалися, що актор живий. Але тепер поліція знайшла його труп і шукає вбивцю.

Чим відомий актор Джефферсон Мачадо

Акторові було 44 роки. У Бразилії він був зіркою серіалів. Також Мачадо був моделлю. Актор активно вів соцмережі, займався спортом і дбав про своїх собак.

Останньою роботою Джефферсона Мачадо стала роль в серіалі" Рейс", який транслювався на Record TV. Актор нічого не розповідав про особисте життя і не говорив, чи були у нього стосунки.

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