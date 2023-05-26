Він закликав шукати мирні шляхи вирішення війни в Україні.

Президент Бразилії Інасіо Лула да Сілва відмовив президенту РФ Володимиру Путіну в запрошенні відвідати Російську Федерацію.

"Я щойно розмовляв по телефону з президентом Росії Володимиром Путіним. Я подякував йому за запрошення відвідати Міжнародний економічний форум у Санкт-Петербурзі", - повідомив лідер Бразилії на своїй сторінці у Twitter.

За його словами, він відповів, що не може поїхати до Росії. Також політик додав, що готовий разом з Індією, Індонезією та Китаєм шукати мирні "шляхи" врегулювання війни в Україні.

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На сайті Кремля вказується, що Лула да Сілва "виклав своє бачення можливих посередницьких зусиль щодо пошуку шляхів врегулювання". Путін також заявив про "відкритість російської сторони до діалогу на політико-дипломатичному треку".

Війна в Україні - позиція Бразилії

Раніше президент Бразилії потрапив у скандал через свої висказуванняя щодо війни в Україні. Так, він заявляв, ніби у війні винна не тільки РФ, а й Україна. За його версією, рішення про початок війни нібито було прийнято обома державами. Крім того, Лула да Сілва неодноразово критикував постачання зброї в Україну.

На саміті "Великої сімки" в Хіросімі президент Бразилії повинен був зустрітися із Зеленським, але зустріч зірвалася. Український лідер, коментуючи ситуацію, заявив, що Лула повинен бути засмучений зірвалася зустріччю. За словами самого бразильського президента, він був розчарований.

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