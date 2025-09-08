Подружжя поділилося зворушливими світлинами.

Співзасновник гурту Twenty One Pilots Джош Дан та зірка Disney Деббі Раян оголосили, що вперше стануть батьками. Радісною новиною пара поділилася в Instagram.

32-річна американська акторка, відома за головними ролями у серіалах "Джессі" та "Ненаситна", опублікувала зворушливу карусель світлин. На цих кадрах Деббі позує з округлим животиком, який ніжно обіймає Джош.

"Дан і Дан + один", - лаконічно підписала фото артистка.

Відео дня

Також зіркова парочка поділилася першими знімками малюка з УЗД та чорно-білою ілюстрацією їхньої сім'ї у стилі бренду жувальних гумок Love is.

Джош Дан та Деббі Раян - історія стосунків

Раян і Дан почали зустрічатися у 2013 році, але через два роки розійшлися. Попри це пара відновила стосунки у 2016 році і на цей раз у них все вийшло. Барабанщик Twenty One Pilots зробив пропозицію своїй дівчині в грудні 2018 року, а через рік у них відбулося весілля.

Джош зізнавався, що його уявлення про шлюб та родину значно змінилися, коли він подорослішав та одружився. В одному інтерв'ю він поділився, які цінні моменти ділить разом з дружиною:

"Ми живемо в дорослому будинку, прикрашаємо його як діти і робимо в ньому дитячі речі. Однієї ночі ми не могли заснути, тому просто сиділи в кухні, стрибали і їли снеки. Я впевнений, що мої батьки теж так робили, але я цього ніколи не бачив і не знав, що шлюб може бути таким".

Наразі подружжя чекає на свого первістка. Однак, деталі про пологи та стать дитини вони поки що тримають в таємниці.

Нещодавно УНІАН повідомляв, що 37-річна акторка Ванесса Кірбі вперше стала мамою.

Вас також можуть зацікавити новини: