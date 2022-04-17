Продюсер Олена Мозгова порадила пропагандистській телеведучій Оксані Марченко звернутися за допомогою до Степана Бандери.
Таку ідею Мозгова опублікувала на своїй сторінці у Facebook.
Оскільки нещодавно Марченко вже зверталася до Володимира Зеленського і Раджепа Ердогана, і це викликало дуже бурхливу реакцію мережі у вигляді мемів, їй запропонували ще звернутися до Бандери.
Свій жарт продюсер Олена Мозгова доповнила ілюстрацією художника Олександра Грекова.
"Тільки більше пристрасті! Де сльози в очах? Що ти як риба холодна і слизька! Подивися і послухай поради Кернеса Добкіну! У тебе і правда, обличчя, з дозволу сказати, нудне", - написала Мозгова.
"І не забудь в кінці "Слава Україні!"- Степан Андрійович це любить, як і ми всі", - резюмувала продюсер.
Нагадаємо, MELOVIN публічно заявив про знущаннях Оксани Марченко на "Х-факторі".