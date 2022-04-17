Таку ідею подала продюсер Олена Мозгова.

Продюсер Олена Мозгова порадила пропагандистській телеведучій Оксані Марченко звернутися за допомогою до Степана Бандери.

Таку ідею Мозгова опублікувала на своїй сторінці у Facebook.

Оскільки нещодавно Марченко вже зверталася до Володимира Зеленського і Раджепа Ердогана, і це викликало дуже бурхливу реакцію мережі у вигляді мемів, їй запропонували ще звернутися до Бандери.

Свій жарт продюсер Олена Мозгова доповнила ілюстрацією художника Олександра Грекова.

"Тільки більше пристрасті! Де сльози в очах? Що ти як риба холодна і слизька! Подивися і послухай поради Кернеса Добкіну! У тебе і правда, обличчя, з дозволу сказати, нудне", - написала Мозгова.

"І не забудь в кінці "Слава Україні!"- Степан Андрійович це любить, як і ми всі", - резюмувала продюсер.

Нагадаємо, MELOVIN публічно заявив про знущаннях Оксани Марченко на "Х-факторі".

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