Росія для колишнього лідера гурту "Акваріум" є ворожою країною.

Російський співак Борис Гребенщиков виступає проти диктатури кремлівського карлика та його агресивної політики щодо України ще з 2014 року. Після початку повномасштабного вторгнення знаменитість назвав дії Росії "справжнім безумством". Чоловік не хоче повертатися до країни-агресорки, бо чітко усвідомлює, що після його категоричних думок на підтримку України вдома його легко можуть запроторити за тюремну решітку. Про свою позицію артист заявив в інтерв’ю російському Forbes Talk.

Артист комфортно себе почуває за межами терористичної держави, він наголошує на тому, що "у в’язниці працювати неможливо". Борис сподівається, що росіяни у майбутньому зможуть вільно висловлювати свою позицію та не віритимуть словам російських пропагандистів.

"Квартира в Петербурзі у мене залишається, там купа моїх друзів та всього іншого. Але за химерними обставинами долі кожен зустрічний на вулиці поліцейський може мені щось пред'явити. І це може бути не дуже добре для мене. Мені це сказали абсолютно прямо. І виступати мені ніхто не дозволить. Мені зручніше працювати не у в'язниці, а на волі. Я на другий день війни сказав про все відверто. Я все-таки пресу читаю та чую, що депутати про мене говорять", - розповів Гребенщиков.

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Артист переконаний, що всі життєві перипетії та складнощі потрібні, аби особистість змогла загартуватися та зробити конструктивний вибір у житті.

"Розумієте, якщо зі спортзалу винести штанги і всі жахливі важкі речі, від яких всі напружуються, то спортзал потрібно буде закривати. Те саме і з нашим життям. Не можна прибрати все хворе, ганебне, страшне і важке і залишити тільки легке, хороше... Тому це все для того, щоб ми розвивалися, щоб ми ставали кращими, щоб ми розуміли, що треба допомагати один одному", - додав колишній соліст гурту "Акваріум".

Чим займається Борис Гребенщиков

Гребенщиков реалізує свої творчі амбіції у Великій Британії, він давно підтримує українців. Артист неодноразово публічно заявляв, що на територію Росії він не повернеться доти, поки країною керуватиме кривавий диктатор та убивця Володимир Путін.

Артист дуже схвально оцінює активність російських зірок, зокрема Алли Пугачової, Максима Галкіна та інших, які наважилися прямо говорити про війну.

Раніше УНІАН писав, що на Бориса Гребенщикова склали протокол через антивоєнні висловлювання.

Нагадаємо, що Сергій Бабкін і Борис Гребенщиков записали пісню про війну в Україні.

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