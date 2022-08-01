Лідер гурту "Бубокс" Андрій Хливнюк, який пішов захищати країну на позиціях, показав відео, записане зі своїми побратимами. На ролику видно, що чоловіки кудись їдуть. Як уточнив сам музикант, вони повертаються з виконання бойового завдання.
Фронтмен українського гурту "Бумбокс" пожартував, що вони з товаришами повертаються "з полуниці".
"Їдемо вже з роботи, з полунички, їде наша бричка", - сказав артист.
Також він подякував усім за підтримку і за донати військовослужбовцям. Він зазначив, що це дуже мотивує всіх захисників.
"Спасибі, що ви з нами, нам в ямах набагато тепліше, коли знаєш, що вам не байдуже", - сказав співак.
Крім того, лідер гурту "Бумбокс" додав, що днями зіткнувся з небезпечною ситуацією.
"Вчора, на жаль, ми зустріли на позиції нашу арту. Нікому не хочеться опинитися поруч з прильотами назад, коли тобі посеред поля потрібно зустрічати крило", - сказав Хливнюк.
Нагадаємо, Хливнюк і Сенцов зустрілися на передовій.