Він опублікував відео, де з товаришами повертається з бойового завдання.

Лідер гурту "Бубокс" Андрій Хливнюк, який пішов захищати країну на позиціях, показав відео, записане зі своїми побратимами. На ролику видно, що чоловіки кудись їдуть. Як уточнив сам музикант, вони повертаються з виконання бойового завдання.

Фронтмен українського гурту "Бумбокс" пожартував, що вони з товаришами повертаються "з полуниці".

"Їдемо вже з роботи, з полунички, їде наша бричка", - сказав артист.

Також він подякував усім за підтримку і за донати військовослужбовцям. Він зазначив, що це дуже мотивує всіх захисників.

"Спасибі, що ви з нами, нам в ямах набагато тепліше, коли знаєш, що вам не байдуже", - сказав співак.

Крім того, лідер гурту "Бумбокс" додав, що днями зіткнувся з небезпечною ситуацією.

"Вчора, на жаль, ми зустріли на позиції нашу арту. Нікому не хочеться опинитися поруч з прильотами назад, коли тобі посеред поля потрібно зустрічати крило", - сказав Хливнюк.

Нагадаємо, Хливнюк і Сенцов зустрілися на передовій.

Вас також можуть зацікавити новини: