Найближча людина Дмитра Кадная - його мама.

Український артист Дмитро Каднай у шостому випуску шоу "Танці з зірками" зізнався у коханні своїй мамі. Саме вона його надихає і завжди підтримує.

Дмитро розповів, що вони жили бідно. Мама могла десять років ходити в одній і тій же курточці, аби у її дитини все було добре.

"Мама ходила в одній куртці років 10. Вона її перефарбовувала, це повністю стиралося, вона знову фарбувала... І типу: "Мені все ок, все нормально, головне щоб у вас все було добре". Всі гроші в мене вкладалися, абсолютно. Щоб я міг займатися музикою. Самопожертва просто вау", - сказав Каднай.

Читайте також"Плюнув в обличчя": український комік посварився з бабусеюТакож він сказав, що дуже любить свою маму. Для нього найголовніше - щоб найближча людина в світі їм пишалася. Після виступу Дмитра на сцену вибігла його мама і підтримала сина.

Хто такий Дмитро Каднай

Дмитро Каднай - український артист, який в 2012 році разом з Філіпом Коляденком заснував групу KADNAY. Вони - півфіналісти національного відбору на Євробачення 2017 і фіналісти відбору 2018. Дворазові лауреати премії Золота Жар-птиця 2018, 2019 в номінації Інді. Група вже випустила один студійний альбом і 3 мініальбоми.

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Автор: Діана Могилєвич