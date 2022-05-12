Учасники конкурсу таким чином підтримали Україну.

Учасники Євробачення 2022 з різних країн заспівали українську пісню Stefania, яку в цьому році на сцені конкурсу виконує група Kalush Orchestra.

Попри те, що багато представників різних країн не розуміють слова пісні і в цілому українську мову, вони спробували повторити перший рядок приспіву "Стефанія мамо мамо Стефанія".

Так, спробували заспівати український хіт представниця Литви Моніка Лю, Швейцарії Маріус Бер, група з Ісландії Systur, представниця Нідерландів S10, представник Естонії Стефан і група з Франції Alvan & Ahez.

Варто відзначити, що не у всіх вийшло правильно вимовити слова, але в цілому відео вийшло дуже зворушливим. Сьогодні підтримка Європи відчувається як ніколи!

Нагадаємо, Kalush Orchestra після вибухового виступу потрапили до фіналу Євробачення 2022.

Вас також можуть зацікавити новини: