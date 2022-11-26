Іллю Рибальченка поранили в плече. Зараз він перебуває у лікарні.

Учасник першого сезону романтичного реаліті "Холостячка" Ілля Рибальченко з початку повномасштабного російського вторгнення вступив до лав ЗСУ, щоб захищати Україну від окупантів.

З 24 лютого у своєму інста-блозі він ділився буднями військових, але останні кілька тижнів перестав виходити на зв'язок. Зараз же він знову "з'явився" і повідомив, що отримав поранення в плече на півдні України.

Також він оприлюднив фотографію, зроблену на лікарняному ліжку. Помітно, що у нього забинтовані плече і частина грудної клітини. Рибальченко зазначив, що зараз з ним все добре і передав привіт звільненому від загарбників Херсону.

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Ілля Рибальченко: що про нього відомо

Ілля Рибальченко вирішив знайти своє кохання на проекті "Холостячка", головною героїнею якого була Ксенія Мішина. Однак актриса відмовила чоловікові через його занадто пристрасну натуру. Він неодноразово говорив про секс і про те, що у нього було багато дівчат.

Пізніше він взяв участь у програмі "Екси", куди прийшов разом зі своєю колишньою дівчиною з метою налагодити їхні стосунки. Але і там у нього не склалося. Дівчина говорила, що Ілля неодноразово їй зраджував, а вона втомилася це терпіти і прощати.

Нагадаємо, раніше актор і розвідник Андрій Римарук поділився жахами війни.

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