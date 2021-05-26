Санкції передбачають відмову у наданні та скасування віз, а також "інші заборони в'їзду на територію України", які діятимуть протягом трьох років.

Кабінет міністрів планує внести на розгляд Ради національної безпеки і оборони пропозиції про застосування санкцій до 11 російських акторів.

Читайте такожВідомого російського блогера не пустили в Україну через поїздку в окупований КримЯк йдеться у порядку денному сьогоднішнього засідання Кабміну, про відповідний проект розпорядження Кабміну доповідатиме віце-прем'єр - міністр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

Згідно з пояснювальною запискою та додатком до проекту розпорядження, протягом трьох днів пропонується внести пропозиції на розгляд РНБО про застосування трирічних персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до акторів:

Володимира Вдовиченкова

Жанни Еппле

Ольги Кабо

Дмитра Орлова

Олександра Петрова

Євгена Проніна

Анастасії Сланевської

Євгена Стичкіна

Ярослава Сумишевського

Павла Трубінера

Олексія Чадова

Усі вони здійснили "демонстративне та умисне порушення встановленого порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим та виїзду з неї".

Відповідні санкції передбачають відмову у наданні та скасування віз, а також "інші заборони в'їзду на територію України".

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Антоніна Доломанжи