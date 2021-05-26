Кабінет міністрів планує внести на розгляд Ради національної безпеки і оборони пропозиції про застосування санкцій до 11 російських акторів.
Читайте такожВідомого російського блогера не пустили в Україну через поїздку в окупований КримЯк йдеться у порядку денному сьогоднішнього засідання Кабміну, про відповідний проект розпорядження Кабміну доповідатиме віце-прем'єр - міністр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.
Згідно з пояснювальною запискою та додатком до проекту розпорядження, протягом трьох днів пропонується внести пропозиції на розгляд РНБО про застосування трирічних персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до акторів:
- Володимира Вдовиченкова
- Жанни Еппле
- Ольги Кабо
- Дмитра Орлова
- Олександра Петрова
- Євгена Проніна
- Анастасії Сланевської
- Євгена Стичкіна
- Ярослава Сумишевського
- Павла Трубінера
- Олексія Чадова
Усі вони здійснили "демонстративне та умисне порушення встановленого порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим та виїзду з неї".
Відповідні санкції передбачають відмову у наданні та скасування віз, а також "інші заборони в'їзду на територію України".
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