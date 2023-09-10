Безсмертна пояснила, чому тримала за руки представницю країни-агресорки.

36-річна українка Ірина Безсмертна з Херсона, що перемогла на конкурсі краси "Місіс світу 2023", відреагувала на скандал, який розгорівся навколо неї. У фіналі вона тримала за руки росіянку, а до цього знімалася із нею у відео. Нині ж модель заявила, що не могла вчинити інакше.

За словами Безсмертної, вона не могла відмовитися від правил або зробити як українська фехтувальниця Анна Харлан. В інтерв'ю "Обозревателю" українка заявила, що не мала офіційної підтримки.

"На конкурсі в мене була мета – показати усьому світу силу українського духу та красу українок, незважаючи на жодні обставини. Я не тиснула руку росіянці. Я слідувала інструкціям та правилам конкурсу в очікуванні оголошення переможниці. Якщо б я не виконала вимог та інструкцій конкурсу, мене б просто дискваліфікували, і переможницею б стала росіянка. Ви хочете, щоб я віддала нашу перемогу країні-агресору?! Для мене це неприпустимо! На жаль, за мною не було офіційної підтримки, яка б змогла домовитися та змінити правила конкурсу заради мене. Я б із задоволенням зробила інакше", - розповіла Безсмертна.

Відео дня

За словами українки, якби вона не стала тримати росіянку за руки, то порушила б правила й втратила перемогу. А тоді головний титул могла отримати РФ. Тому модель вважає, що вчинила правильно.

"Моя перемога у світовому конкурсі наголошує на тому, що Україна зможе перемогти РФ, попри всі обставини! І я дуже хочу, щоб усі зрозуміли мене правильно у цьому питанні. Саме тому я даю ці розʼяснення! Для мене це принципово важливо!" - додала Безсмертна.

Українка стверджує, що вона пишається тим, що показала світу красу та силу духу українців. Безсмертна наголосила на тому, що вона б точно заборонила РФ брати участь в усіх конкурсах та змаганнях, якби мала таку можливість.

Скандал навколо українки, що перемогла на "Місіс світу 2023" - з чого все почалося

Нагадаємо, нещодавно у Маямі пройшов конкурс "Місіс світу 2023". За головну корону боролися майже 100 конкурсанток з багатьох країн. Перемогу здобула українка - 36-річна Ірина Безсмертна з Херсона, яка мешкає у США.

Після фіналу у мережі розгорівся скандал. На фото з фіналу можна помітити, що українка тримала росіянку, яка також брала участь у конкурсі, за руки. При цьому здавалося, ніби вони "дружать".

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