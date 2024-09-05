Італійський спортсмен освідчився шаблістці.

Українська фехтувальниця, бронзова призерка Олімпійських ігор-2024 Ольга Харлан повідомила радісну новину. Шаблістка виходить заміж за відомого спортсмена.

У своєму Instagram знаменитість оголосила про заручини. Обранець української зірки – італійський фехтувальник Луїджі Самеле – освідчився коханій. Ольга поділилася кадром з чоловіком. На фото пара постала в обіймах. Помітно, що закохані дуже щасливі, що зовсім скоро офіційно стануть родиною.

Харлан похизувалася обручкою з діамантом, яка виблискувала на її пальці. У підписі до світлини шаблістка зізналася, що вона не очікувала освідчення, тому воно стало сюрпризом для неї.

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"Несподівано. Я сказала "так", – написала фехтувальниця.

У коментарях підписники Харлан привітали закоханих та залишили багато побажань для них:

"Він сам в шоці, вітаю!"

"О, вітаю, довгих років щастя вам"

"Вітаю, кохання вам"

Як відомо, Самеле та Харлан вже понад 5 років у стосунках. До 2022 року у пари не було можливості часто бачитися, оскільки вони жили в різних країнах. Однак після початку повномасштабного вторгнення Ольга переїхала до коханого в Італію і тепер вони живуть разом. Спортсмен освідчився коханій, ймовірно, в Італії, на березі моря.

До слова, на Олімпіаді-2024 Харлан здолала представницю Південної Кореї Чої Сібін і виборола першу медаль для України. Вона завоювала "бронзу". Також жіноча збірна України з фехтування, представниками якої є Ольга, Олена Кравацька, Аліна Комащук та Юлія Бакастова, здобула золото у командних змаганнях.

Нагадаємо, раніше шаблістка Харлан розповіла, як їй пропонували стати громадянкою РФ.

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