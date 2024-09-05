Українська фехтувальниця, бронзова призерка Олімпійських ігор-2024 Ольга Харлан повідомила радісну новину. Шаблістка виходить заміж за відомого спортсмена.
У своєму Instagram знаменитість оголосила про заручини. Обранець української зірки – італійський фехтувальник Луїджі Самеле – освідчився коханій. Ольга поділилася кадром з чоловіком. На фото пара постала в обіймах. Помітно, що закохані дуже щасливі, що зовсім скоро офіційно стануть родиною.
Харлан похизувалася обручкою з діамантом, яка виблискувала на її пальці. У підписі до світлини шаблістка зізналася, що вона не очікувала освідчення, тому воно стало сюрпризом для неї.
"Несподівано. Я сказала "так", – написала фехтувальниця.
У коментарях підписники Харлан привітали закоханих та залишили багато побажань для них:
- "Він сам в шоці, вітаю!"
- "О, вітаю, довгих років щастя вам"
- "Вітаю, кохання вам"
Як відомо, Самеле та Харлан вже понад 5 років у стосунках. До 2022 року у пари не було можливості часто бачитися, оскільки вони жили в різних країнах. Однак після початку повномасштабного вторгнення Ольга переїхала до коханого в Італію і тепер вони живуть разом. Спортсмен освідчився коханій, ймовірно, в Італії, на березі моря.
До слова, на Олімпіаді-2024 Харлан здолала представницю Південної Кореї Чої Сібін і виборола першу медаль для України. Вона завоювала "бронзу". Також жіноча збірна України з фехтування, представниками якої є Ольга, Олена Кравацька, Аліна Комащук та Юлія Бакастова, здобула золото у командних змаганнях.
Нагадаємо, раніше шаблістка Харлан розповіла, як їй пропонували стати громадянкою РФ.