Модель не має відношення до розлучення Хливнюка.

Українська манекенниця Наталія Гоцій у програмі "Світське життя" розповіла, що давно знайома з лідером гурту "Бумбокс" Андрієм Хливнюком. Попри взаємну симпатію, вона ніяк не вплинула на його розлучення з Анною Копиловою.

"Ми з Андрієм познайомилися тоді, коли вже рік він не був у стосунках з дружиною. Все було ідеально, але я не знаю, чому у нас не склалися стосунки. Андрій мені симпатичний, але щільний графік заважає стосункам", - сказала Гоцій.

Також вона розповіла, як між ними одного разу пробігла іскра.

Читайте також"Сидів у стрінгах": Леся Нікітюк публічно потролила Дмитра Гордона"Я була фанаткою групи "Бумбокс", але не сприймала його як зірку. Ми познайомилися в колі друзів випадково. Якось так вийшло, що пробігла іскра", - додала Гоцій.

Крім того, модель сказала, що у них були стосунки з Хливнюком, але тривали вони недовго.

Відзначимо, Наталя знялася в кліпі групи "Бумбокс" - "Імперії впадуть". У ролику Наталя постала напівоголеною, а також злилася в пристрасному поцілунку з Андрієм Хливнюком.

Нагадаємо, фронтмен гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк готується стати холостяком. Він офіційно розлучається з дружиною Ганною Копиловою, у шлюбі з якою прожив 11 років. Їхню справу розглядають у Шевченківському суді Києва.

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Автор: Діана Могилєвич